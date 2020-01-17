В Ростовской области за месяц подорожали яйца, овощи и крупы



Несколько видов продукции подорожало в Ростовской области за прошедший месяц. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат 22 января.



За декабрь 2019 года больше всего выросли цены на яйца. Они подорожали на 8 процентов и стоят в среднем 64 рубля. На втором месте оказались фрукты и овощи. Они стали дороже почти на 4 процента. Яблоки стоят 66 рублей за килограмм, бананы — 73 рубля, помидоры и огурцы — 110 рублей, картофель, лук и морковь — 23 рубля.



Также на 1,6 процента увеличилась стоимость круп и бобовых. За рис дончане отдают 58 рублей, за пшено — 60 рублей, за гречневую крупу — 53 рубля.