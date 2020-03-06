В Ростовской области за месяц подорожали макароны, фрукты и овощи



Несколько видов продуктов подорожали за месяц в Ростовской области. Соответствующие данные опубликовал Ростовстат.



Больше всего поднялись в цене фрукты и овощи (на 5,3%), а также макаронные изделия (на 1,1%). В среднем по области бананы стоят 75 рублей, виноград — 172 рубля, апельсины — 90 рублей, яблоки — 74 рубля, помидоры — 143 рубля, огурцы — 171 рубль, морковь — 23 рубля, лук — 24 рубля, свёкла — 27 рублей. За килограмм вермишели дончане отдают порядка 75 рублей.



За месяц снизилась цена на крупы, бобовые, яйца, мясо и птицу. Стоимость риса составляет 56 рублей, манной крупы — 38 рублей, пшена — 55 рублей, гороха и фасоли — 50 рублей, гречки — 55 рублей, овсянки и перловки — 32 рубля. За свинину нужно отдать около 248 рублей, говядину — 344 рубля, баранину — 385 рублей, курицу — 124 рубля.