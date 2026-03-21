Страшное ДТП под Таганрогом: бензовоз столкнулся с четырьмя легковушками, есть погибшие

Три человека погибли и два пострадали в жесткой автокатастрофе в Ростовской области. На 33-м километре автодороги Ростов-Таганрог произошла крупная автокатастрофа с участием бензовоза и четырех легковых автомобилей. По предварительным данным ГУ МЧС России по Ростовской области, в результате столкновения погибли три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы.Авария произошла днем. Столкновение бензовоза с легковым автотранспортом вызвало сильное возгорание. Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров, что значительно осложнило проведение спасательных работ.По уточненной информации ведомства, трое человек скончались на месте происшествия. Двоих пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, доставили в больницу города Таганрога.Для ликвидации последствий ДТП и устранения возгорания были задействованы силы и средства РСЧС. К месту происшествия направлены 45 человек личного состава и 16 единиц техники. В том числе, пожарные подразделения МЧС России привлекли 16 сотрудников и 5 единиц техники.На участке автодороги, где произошла авария, в настоящее время организовано реверсивное движение. Водителей просят быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Обстоятельства, приведшие к столь трагическому происшествию, выясняются.