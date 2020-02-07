За месяц в Ростовской области взлетели цены на фрукты, овощи и яйца



Несколько видов продукции подорожали за месяц в Ростовской области. Соответствующую информацию опубликовал Ростовстат. За январь больше всего выросли цены на фрукты, овощи, молочную продукцию и яйца.



Стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 5,6%. Килограмм белокочанной капусты стоит в среднем 21 рубль, лука и моркови — 24 рубля, картофеля — 27 рублей, огурцов — 135 рублей, помидоров — 124 рубля, яблок — 70 рублей, апельсинов — 92 рубля, бананов — 73 рубля.

Яйца подорожали на 1,6%. За один десяток дончане отдают порядка 65 рублей.



Цены на молоко и молочную продукцию выросли на 1%. Литр молока стоит в среднем 56 рублей, килограмм сметаны — 219 рублей, творога — 309 рублей, сыра — 508 рублей, сливочного масла — 513 рублей.



Также за январь немного подешевели мясо, птица и подсолнечное масло.



Если говорить о видах услуг, то больше всего цены поднялись на дошкольное воспитание — почти на 5%, а также на физкультуру и спорт — 1,2%.



Медикаменты подорожали на 0,5%.