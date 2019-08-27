Яйца и мясо подорожали в Ростовской области



В Ростовской области выросли цены на яйца и мясо. При этом, согласно данным Ростовстата, подешевели овощи.



Так, стоимость десятка яиц выросла на 2,3 процента и составляет в среднем 55 рублей. За килограмм говядины теперь нужно отдать на 0,6 процента больше — 337 рублей.



Также выросли цены на варёную колбасу, сыр, рис, сливочное масло и гречку. При этом подешевели овощи и фрукты. Снизилась стоимость на картофель — 24 рубля, белокочанную капусту — 24 рубля, лук — 27 рублей, морковь — 28 рублей. Цены указаны за килограмм. К тому же упали цены на яблоки, теперь килограмм стоит в среднем 72 рубля.