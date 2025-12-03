В Ростовской области за 60 миллионов рублей планируют продать комбинат хлебопродуктов

Фото: Авито

В Ростовской области выставлен на продажу комбинат хлебопродуктов, оцененный в 60 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано в конце ноября на известной онлайн-платформе.Речь идет о «Комбинате хлебопродуктов», находящемся в городе Миллерово. На популярном сайте объявлений предлагается к приобретению производственный объект площадью 16,2 тысячи квадратных метров. Территория комплекса имеет ограждение, а также собственные железнодорожные подъездные пути протяженностью полкилометра и удобный автомобильный подъезд для крупногабаритного транспорта.В состав производственного комплекса входят зернохранилища, офисное здание, деревообрабатывающий цех, производственные площадки, электроподстанция, хозяйственные постройки, хранилище отходов, элеватор, подземное хранилище с навесом и другие сооружения.Стоимость продажи комплекса составляет 60 миллионов рублей.