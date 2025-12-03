Новости
Минприроды прокомментировало маслянистое пятно в Дону в Ростове

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области прокомментировало маслянистое пятно в Дону. 3 декабря жители Ростова сообщили о появлении радужной пленки, похожей на нефтепродукты, на поверхности водного объекта.

Вскоре новость появилась в СМИ. На ситуацию отреагировало ведомство.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыли эксперты для проведения анализа состояния реки.

"В результате проведенной проверки наличие маслянистой пленки на поверхности реки было установлено," - заявили в министерстве. Информация о загрязнении водного объекта, находящегося под федеральным экологическим контролем, направлена в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.
Фото: DonDay
