Минприроды прокомментировало маслянистое пятно в Дону в Ростове

Фото: DonDay

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области прокомментировало маслянистое пятно в Дону. 3 декабря жители Ростова сообщили о появлении радужной пленки, похожей на нефтепродукты, на поверхности водного объекта.Вскоре новость появилась в СМИ. На ситуацию отреагировало ведомство.Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыли эксперты для проведения анализа состояния реки."В результате проведенной проверки наличие маслянистой пленки на поверхности реки было установлено," - заявили в министерстве. Информация о загрязнении водного объекта, находящегося под федеральным экологическим контролем, направлена в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.