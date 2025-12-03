На ростовском ипподроме начали снос конюшен

Фото: Дондей

На ростовском ипподроме начали демонтировать конюшни, сообщает редакция Donday со ссылкой на представителя конного сообщества Надежды Зубковой.3 декабря утром на территорию прибыла техника. Вечером на заднем дворе, где могли находиться конюшни, появилось много строительного мусора. Зубкова сообщила, что владелец объекта готов продлить договор аренды. Но приехала спецтехника и начала ломать конюшни на заднем дворе.Официальные комментарии пока не поступали.Напомним, что ростовский ипподром официально закрылся 28 ноября. Однако владелец, опасаясь скандала, разрешил оставить лошадей при определённых условиях.