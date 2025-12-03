Новости
На ростовском ипподроме начали снос конюшен

На ростовском ипподроме начали демонтировать конюшни, сообщает редакция Donday со ссылкой на представителя конного сообщества Надежды Зубковой.

3 декабря утром на территорию прибыла техника. Вечером на заднем дворе, где могли находиться конюшни, появилось много строительного мусора. Зубкова сообщила, что владелец объекта готов продлить договор аренды. Но приехала спецтехника и начала ломать конюшни на заднем дворе.

Официальные комментарии пока не поступали.

Напомним, что ростовский ипподром официально закрылся 28 ноября. Однако владелец, опасаясь скандала, разрешил оставить лошадей при определённых условиях.
Фото: Дондей
