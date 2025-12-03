Новости
На ипподроме Ростова приостановили снос конюшен

На ипподроме Ростова приостановили снос конюшен. Об этом оперативно сообщил замгубернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

3 декабря на территорию объекта приехала специальная техника. Людей никто не предупреждал о ремонтных работах. Шокированные конники вызвали полицию. Новость о сносе исторического ипподрома разлетелась по социальным сетям. Позже правительство прокомментировало произошедшее. За это время демонтировали некоторое количество помещений.

- Незамедлительно приостановили все работы. Подчёркиваю, ситуация находится на контроле, - добавил замгубернатора Владимир Ревенко.

Пока конники подсчитывают ущерб и уже написали заявление в полицию.

Напомним, что ипподром Ростова официально закрылся 28 ноября. Однако собственник, побоявшись скандала, разрешил оставить лошадей, но при определенных условиях. С 1 декабря будет осуществляться пропускной режим. Но территории могут присутствовать лишь собственники лошадей.
Фото: DonDay
