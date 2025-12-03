На содержание Ростовского кладбища зимой выделят 1,9 миллиона рублей

Фото: Ростов.ру

В январе 2026 года на содержание Ростовского кладбища потратят более 1,9 миллиона рублей. Об этом стало известно 3 декабря на сайте госзакупок.Подрядчик будет ухаживать за кладбищем только в январе. Один рабочий день обойдется в более чем 61 тысячу рублей. За эти деньги рабочие будут убирать снег с дорог, тротуаров и скамеек, собирать мусор и посыпать дорожки песком.Подать заявку на участие в тендере можно до 11 декабря. Победитель будет объявлен на следующий день. С ним заключит контракт МКУ «Служба городских кладбищ», который будет финансироваться из городского бюджета.