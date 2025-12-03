В Ростове во время пожара в доме семья чудом спаслась
В Ростове в СНТ «Союз» семья спаслась при пожаре в частном доме. Инцидент произошёл 30 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Возгорание началось в гараже на улице Шёлковой. Когда в доме погас свет, хозяйка выглянула в окно и увидела дым; огонь быстро перекинулся на жилой дом. Все члены семьи выбежали на улицу и успели вызвать пожарных.
Пожар был ликвидирован на площади около 150 квадратных метров. В тушении участвовали 19 спасателей и 4 единицы техники. Причины возгорания выясняет дознаватель.