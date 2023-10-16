В Ростове особняк Давыдова продают за 85 миллионов рублей

Фото: Гугл.карты.

В Ростове столетний особняк продают за 85 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на популярной платформе купли-продажи товаров, услуг и недвижимости.Речь идет об особняке Давыдова, управляющего мельницей Парамонова. Известный донской промышленник построил дом для Давыдова в конце XIX века.Двухэтажное здание находится на улице Красных Зорь, 141/18. Старинный кирпич сохранился, однако частично здание все-таки привели к современному виду, заменили там окна и двери. На двух этажах размещаются офисные помещения. А цоколь занял небольшой паб. Общая площадь объекта составляет почти 500 квадратных метров.В мае 2023 года особняк Давыдова уже пытались продать. Правда, тогда его оценивали в 55 миллионов рублей. За полгода стоимость старинного здания подскочила в полтора раза.