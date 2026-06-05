В Ростовской области за 130 млн рублей продают громадное аграрное производство

Фото: ЦИАН

В Ростовской области продают крупную бахчевую ферму с развитой инфраструктурой за 130 миллионов рублей. Объявление о продаже аграрного бизнеса появилось на одном из популярных сайтов объявлений.Предприятие, успешно функционирующее под ООО "Южное Подворье", специализируется на широком спектре сельскохозяйственной деятельности. Основные направления включают выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур. Кроме того, в сферу деятельности компании входит перспективное направление – культивирование грибов и трюфелей.Общая площадь земельного участка составляет 19,6 гектара, категория земель – сельскохозяйственное назначение. На территории предприятия расположена развитая инфраструктура, включающая:● Масштабные теплицы: Общая площадь тепличных комплексов превышает 29 000 квадратных метров, что позволяет осуществлять круглогодичное выращивание продукции.● Производственные и складские помещения: Имеются гараж площадью 387,7 кв. м, склад площадью 200,7 кв. м, а также административные помещения площадью 411,9 кв. м.● Вспомогательные объекты: К ним относятся столярные мастерские, котельная. На территории предприятия подведены газопровод среднего давления и электрическая сеть.Удобное расположение фермы является одним из неоспоримых преимуществ. Объект находится в непосредственной близости от автодороги 60К-251 (магистраль "Дон" - пос. Каменоломни).Более подробная информация о предприятии, включая планировки и технические характеристики, представлена на фотографиях. По вопросам приобретения и получения дополнительной информации можно обращаться напрямую к продавцу.