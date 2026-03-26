Крупную ферму с многочисленными землями продают за 115 млн рублей в Ростовской области

Уникальное предложение появилось на рынке недвижимости Ростовской области: за 115 миллионов рублей продается крупное фермерское хозяйство, расположенное в Пролетарском районе. Объявление о продаже было размещено в начале марта на одном из популярных сайтов.Общая площадь продаваемой территории фермы составляет внушительные 13 500, 63 929 и 80 020 квадратных метров. К этому добавляется еще 71,8 гектара земли, находящихся в аренде, что значительно расширяет возможности для ведения сельского хозяйства.Инфраструктура комплекса включает в себя два просторных сарая площадью 600 и 618 квадратных метров, а также современный откормочник для крупного рогатого скота (КРС), рассчитанный на 400 голов. Для бесперебойного обеспечения животных всем необходимым установлена автоматизированная система подачи кормов и воды. На территории фермы имеется резервуар для воды объемом 40 кубических метров, а также трансформатор мощностью 40 кВт. Источником водоснабжения служит собственная скважина.В комплектацию фермы входит исправный трактор МТЗ-82.1 2014 года выпуска. Периметр территории надежно огорожен электропастухом, что гарантирует безопасность. Дополнительным преимуществом является близость к водоему, что может стать ценным ресурсом для ведения хозяйства.