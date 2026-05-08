В Волгодонске продают крупный комплекс по разведению и переработке австралийского рака

В городе Волгодонске на продажу выставили уникальный и полностью готовый к работе бизнес по разведению и переработке австралийского красноклешневого рака (АККР). Объявление о продаже появилось на популярном сайте объявлений в мае. Стартовая цена лота составляет 30 миллионов рублей.Сердцем предлагаемого комплекса является производственный объект площадью 400 квадратных метров. Здесь размещена современная установка замкнутого водоснабжения (УЗВ), включающая комплексы бассейнов общей площадью 500 квадратных метров, создающие идеальные условия для выращивания ракообразных.Кроме того, инфраструктура включает специализированный цех для переработки и варки рака. Для обеспечения сохранности продукции предусмотрена вместительная морозильная камера. Комплекс также располагает помещением под вторую очередь УЗВ, что открывает перспективы для дальнейшего масштабирования производства. Объект обеспечен необходимыми центральными коммуникациями: газ, вода, канализация, а также имеет подключение к электросети мощностью 35 кВ.Общая площадь земельных угодий, являющихся частью предложения, достигает 32 гектара. Это предоставляет значительное пространство для потенциального расширения. На территории оборудованы семь выростных прудов суммарной площадью 13,5 гектара, предназначенных для разведения рака.Для комфортного проживания персонала предусмотрено жилое помещение площадью 72 квадратных метра, а также подсобные помещения общей площадью 200 квадратных метров.Отдельного упоминания заслуживает теплица площадью 500 квадратных метров, оснащенная собственной котельной мощностью 50 квадратных метров, работающей на отработанном масле. Это позволяет обеспечить круглогодичное выращивание зелени или кормовых культур. Для нужд хозяйства имеется пруд площадью 2 гектара, который уже зарыблен ценными видами рыб, такими как белый амур, карп, сазан и щука. Электроснабжение данной территории обеспечивается мощностью 60 кВ.В пакет предложения включен полный комплект необходимой сельскохозяйственной и транспортной техники. В частности, покупатель получит трактор «Кубота» с навесным оборудованием, цельнометаллический фургон «Мерседес» грузоподъемностью 2 тонны, автомобиль ВАЗ 2111, а также комплекс для производства собственного комбикорма.