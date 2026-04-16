В Ростовской области продают крупный комплекс по переработке сельхозпродукции

Крупный агропромышленный комплекс в Ростовской области продают за 150 миллионов рублей. Информация о выставленном на продажу объекте появилась на одном из популярных сайтов объявлений в марте этого года.

Общая площадь земельного участка, на котором расположен комплекс, составляет 8 625 квадратных метров, из которых 6 000 квадратных метров – открытая площадка. Категория земель определена как «земли для эксплуатации цеха по переработке сельхозпродукции», что подчеркивает его специализированное назначение.

Основное производственное здание цеха занимает 1 700 квадратных метров. К нему примыкают складские помещения площадью 1 260 квадратных метров, что обеспечивает достаточный объем для хранения сырья и готовой продукции. На территории комплекса также расположены три модульных помещения и офисное здание, оборудованное всеми необходимыми коммуникациями для комфортной работы персонала.

Производственная инфраструктура комплекса впечатляет своим оснащением. В наличии имеются современные автомобильные весы Naish грузоподъемностью 100 тонн и длиной 20 метров, опрокидыватель для выгрузки сыпучих грузов (18 метров, 80 тонн), завальная яма на 150 тонн и автомобильная рампа, обеспечивающие эффективную погрузочно-разгрузочную деятельность. Обеспечено электроснабжение мощностью 100 кВт (380 В) с возможностью дальнейшего увеличения, что является важным фактором для бесперебойной работы производства.

Помимо основного здания и инфраструктуры, покупателям предлагается комплекс дополнительного оборудования, включая механическую чистку БИС, оптический сортировщик Buhler sorted A5 (5 лотков) производительностью 2,5 тонны на лоток, дозатор-фасовщик, мешкозашивочную машинку и вилочный погрузчик грузоподъемностью 1,5 тонны.

Отдельное предложение – возможность приобретения восьми единиц техники «КамАЗ Нео», что может стать существенным подспорьем для логистических операций.

Общая стоимость комплекса с учетом всей техники составляет 150 миллионов рублей.

При этом, как отмечается в объявлении, существует возможность приобрести объект без техники.
Фото: Авито
