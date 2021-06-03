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В Ростовской области от коронавируса выздоровели 268 человек

В Ростовской области от коронавируса выздоровели 268 человек
На Дону коронавирус побороли еще 268 человек. По данным на 3 июня, всего с начала пандемии медики вылечили 85 058 человек. Что равно приблизительно 90% из числа всех заболевших.

Больных короновирусом обнаружили в 43 городах и районах региона. Всего с 2 по 3 июня заболели 160 человек, в итоге за всё время пандемии их стало 94 518.

Прошли полную вакцинацию 4495 человек. В следствие чего, всего вакцинировались 339 227 жителей Ростова-на-Дону и области.

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