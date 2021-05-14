На Дону от коронавируса выздоровели еще 175 человек

В Ростовской области коронавирус побороли еще 175 человека. С начала пандемии по 16 мая выздоровели 81 783 жителя региона.В основном люди переносят болезнь в легкой форме с симптомами ОРВИ. Однако болезнь могут усугубить ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и другие хронические болезни. Пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, подключают к аппаратам ИВЛ. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 157 дончан. Всего стационарное лечение получают 1 475 человек.Увеличилось и количество заболевших. Диагноз подтвердился у 203 человек. Как сообщили в областном правительстве, всего за период пандемии заразились 91 333 человек.