За сутки от коронавируса выздоровели 200 жителей Ростовской области

В Ростовской области количество выздоровевших от коронавируса пациентов достигло почти 30,5 тысяч. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 23 ноября, с инфекцией справились 30358 человек, из которых 200 выздоровели за минувшие сутки.В стационарах находятся 1992 пациента, среди которых 153 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.При этом растет и число дончан с диагнозом коронавирус. За последние 24 часа врачи зафиксировали 310 случаев инфицирования. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 37769 жителей Ростовской области.Кроме того, медики выявили подозрения на коронавирус еще у 172 человек. Общее число людей под медицинским наблюдением составили 23300 дончан. Всего врачи охватили наблюдением 118,3 тысячи человек, из которых у 95 тысяч подозрения на новый вирус не подтвердились.