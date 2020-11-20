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За сутки от коронавируса выздоровели 200 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса выздоровели 200 жителей Ростовской области
В Ростовской области количество выздоровевших от коронавируса пациентов достигло почти 30,5 тысяч. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 23 ноября, с инфекцией справились 30358 человек, из которых 200 выздоровели за минувшие сутки.

В стационарах находятся 1992 пациента, среди которых 153 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

При этом растет и число дончан с диагнозом коронавирус. За последние 24 часа врачи зафиксировали 310 случаев инфицирования. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 37769 жителей Ростовской области.

Кроме того, медики выявили подозрения на коронавирус еще у 172 человек. Общее число людей под медицинским наблюдением составили 23300 дончан. Всего врачи охватили наблюдением 118,3 тысячи человек, из которых у 95 тысяч подозрения на новый вирус не подтвердились.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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