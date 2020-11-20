С коронавирусом справились еще 314 жителей Ростовской области

В Ростовской области число выздоровевших пациентов с COVID-19 превысило 30,5 тысячи. Об этом стало известно 24 ноября.По информации регионального правительства, за период пандемии от коронавируса вылечились 30 672 человека, в том числе 314 - за минувшие сутки. В стационарах находятся 1 978 дончан с диагнозом «коронавирус». Из них 154 человека - в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.Число инфицированных также продолжает расти: за последние 24 часа врачи зафиксировали 309 случаев заражения, а общее количество заболевших новым вирусом достигло 38 078 человек.Под наблюдением медиков находятся 23 554 жителя Ростовской области. К ним относятся люди с явными признаками COVID-19, либо те, у кого хотя бы один из трех тестов на коронавирус оказался положительным. Всего меднаблюдением были охвачены 118,8 тысячи человек, из которых у 95,3 тысячи дончан подозрения на новый вирус не подтвердились.