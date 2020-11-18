В Ростовской области от коронавируса вылечились еще 262 человека

В донском регионе количество выздоровевших от COVID-19 превысило 29,5 тысячи человек. Актуальные данные опубликовало региональное правительство.По состоянию на 20 ноября число вылечившихся от опасной инфекции дончан составило 29 595 человек. Из них 262 справились с вирусом за последние 24 часа.В стационарах лечатся 1 838 пациентов с диагнозом «коронавирус», среди которых 146 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За прошедшие сутки выросло и число зараженных человек. Так, COVID-19 подхватили еще 311 дончан, а общее количество нарастающим итогом достигло 36 834 человек.В Ростовской области под наблюдением медиков находятся 22 611 человек с подозрениями на коронавирус. Всего за период пандемии медицинским наблюдением были охвачены 116,81 тысячи человек, при этом с 94,2 тысячи сняли наблюдение, так как подозрения не подтвердились.