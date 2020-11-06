В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечился 331 пациент

Количество выздоровевших от коронавируса в Ростовской области составили почти 27 тысяч человек. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 10 ноября, с опасной инфекцией справились 311 человек. Всего за период пандемии от COVID-19 вылечились 26937 дончан. В стационаре находятся 1996 человек, из которых 165 в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.Также растет и количество зараженных коронавирусом жителей региона. Лишь за последние сутки врачи выявили 307 инфицированных человек. Общее число пациентов с диагнозом коронавирус составили 33734 человек.Кроме того, увеличилось и число людей с подозрением на коронавирус. За последние 24 часа под наблюдением медиков оказались еще 311 человек, а общее количество дончан с подозрениями на COVID-19 достигло 20113.