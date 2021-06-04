В Ростовской области выявили 40 случаев заболевания мутирующими видами COVID-19

В Ростовской области увеличилось число случаев заражения штаммами коронавируса. Об этом рассказал главный санврач донского региона Евгений Ковалев 8 июня во время заседания оперативного штаба по COVID-19.Руководитель Роспотребнадзора по Ростовской области отметил, что случаи инфицирования новой формой коронавируса выявили в 19 городах и районах Дона. Это на четыре муниципалитета больше, чем за последние три недели.- Темпы прироста выявлений мутирующего штамма упали, - сообщил Евгений Ковалев. - Вероятно, это произошло благодаря усилению режимных моментов, в том числе по лицам, прибывающим из-за границы. Мы выборочно проводим обследование лиц, прилетающих в аэропорт Платов.По словам главного санврача Ростовской области, среди пассажиров, прилетевших в донской аэропорт, выявляют единичные случаи.В связи с наступлением активного периода отпусков Евгений Ковалев также обратился к главам муниципалитетов. Он объяснил, что при возвращении в Россию из-за границы дончане должны пройти двукратное обследование. Если этого не сделать, то полиция будет привлекать к ответственности.