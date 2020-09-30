В девяти районах Ростовской области зарегистрировали 65% случаев заражения COVID-19 среди медиков
В Ростовской области заболеваемость COVID-19 среди медиков в девяти муниципалитетах составляет 65% от всех инфицированных врачей в регионе. Об этом рассказал Евгений Ковалёв на региональном заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса 2 октября.
По словам главного санврача области, больше всего врачей с ковидом зарегистрировали в Ростове, Батайске и Волгодонске.
Кроме того, появились новые случаи заражения медиков в Багаевском районе. Хотя в сентябре там никто из персонала больниц не болел коронавирусом.
Также Евгений Ковалёв дал наставления главам муниципалитетов. Они должны обеспечить врачей всеми средствами защиты и поставить в больницы дезинфекторы.
- Сегодня каждый медицинский работник - на вес золота, - отмечает Ковалёв. - На каждом лежит большая нагрузка, поэтому врачи должны каждый раз менять защитные костюмы, заходя в «красную» зону. Также они должны менять маски раз в два часа, а не ходить в одной целый день.
Напомним, главный санврач региона рассказал, что сейчас эпидситуацию в Ростовской области определяют девять городов и районов. В Зверево, Ростове, Волгодонском районе, Гуково, Целинском, Родионово-Несветайском, Мясниковском, Заветинском и Багаевском районах общее количество зараженных составило 1 350, то есть 70% всех случаев заражения по области.