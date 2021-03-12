Двое жителей Ростовской области заразились британским штаммом коронавируса

В Ростовской области выявили изменения коронавируса, которые придают ему схожесть с британским видом. Об этом 16 марта сообщил руководитель донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев в ходе оперативного штаба по COVID-19.По словам главного санврача Дона, в регионе продолжает действовать мониторинг изменчивости циркулирующих вирусов. Материалы направляют в институты для дальнейшего исследования.- По предварительным результатам, есть изменения вируса - он похож на британский штамм, - рассказал Евгений Ковалев. - Такие изменения выявили у больных жителей городов Шахты и Таганрога.Руководитель Роспотребнадзора также отметил, что эти люди не выезжали за границу. А значит, изменившиеся штаммы циркулируют уже на территории Ростовской области.