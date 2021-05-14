В Ростовской области у 28 человек выявили мутирующие виды коронавируса
В Ростовской области увеличилось количество случаев заражения штаммами коронавируса. Об этом рассказал главный санврач региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперштаба 18 мая.
Руководитель Роспотребнадзора отметил, что случаи заражения новой формой инфекции зафиксировали уже в 15 городах и районах донского региона. В их числе - 27 британских штаммов и 1 южноафриканский. Последний обнаружили в городе Азове.
За месяц число людей, подхвативших мутировавший вирус, увеличилось в три раза. В середине апреля диагноз подтвердился у девяти человек, а в марте - всего у двух.