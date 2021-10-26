В Ростовской области ввели жесткий локдаун по коронавирусу
В Ростовской области вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. С 28 октября большая часть заведений и предприятий приостановили работу.
В числе закрытых оказались все непродовольственные магазины, СПА, массажные и косметические салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-клубы. Аналогичная ситуация- с аттракционами, цирками, бассейнами, ледовыми катками, аквапарками и боулингом. В парикмахерских могут оказывать только услуги по стрижке волос. А вот театры и музеи открыты для посетителей.
Ограничили и работу общепитов. Попасть в кафе и рестораны можно только с ПЦР-тестом или справкой о вакцинации и только с 6 до 21 часа. В остальное время заведения работают на доставку или навынос.
Напомним, в Ростовской области, как и во всей России, период с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими днями. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в другие регионы и провести выходные в кругу семьи. Однако многие жители области уже забронировали себе номера в Крыму и Краснодарском крае.
Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев во время брифинга заявил, что введенные антиковидные меры должны положительно повлиять на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Если же ничего не изменится, в донском регионе могут продлить локдаун.
Фото: twitter.com/MediaZavod.