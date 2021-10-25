Из-за полного локдауна в Ростовской области рестораны и кафе будут работать до 21:00
В связи с ухудшением эпидобстановки в Ростовской области заведениям общепита запретили работу в ночное время. Изменения уже внесли в соответствующее постановление № 272, и они вступят в силу с 28 октября.
В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области заведения общественного питания не смогут принимать посетителей в ночное время. Речь идет о периоде с девяти часов вечера до шести часов утра.
Решение ограничить работу таких заведений связано с тем, что чаще всего люди находятся там без масок и пренебрегают требованиями безопасности. Однако доступными остаются два варианта обслуживания: работа навынос либо доставка.
При этом в период первого локдауна в числе пострадавших из-за ограничений отраслей на первом месте оказался именно общепит. Очередные ограничения могут в конечном итоге убить отрасль. Из-за нестабильной обстановки сотни предпринимателей не могут справиться с долгами и нарастающим давлением.
Отметим, что граждане должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в местах массового скопления людей. Возможно, в результате соблюдения всех необходимых правил ограничения станут менее жесткими.