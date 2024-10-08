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В Ростовской области ввели новый карантин из-за зарослей амброзии

В Ростовской области ввели новый карантин из-за зарослей амброзии

Новый карантин из-за амброзии полыннолистной ввели в Ростовской области. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора 8 октября.

Четыре очага карантинного растения обнаружили в Веселовском районе на территории более 312,8 гектара. В связи с этим в районе установили фитосанитарный режим на площади более 2,8 тысячи гектаров.

Специалисты уже разработали программу по локализации и уничтожению очага.

Стоит отметить, что на территории Веселовского района будут действовать различные ограничения. Вывоз и ввоз семян будет невозможен без карантинного сертификата. Также введен запрет на хранение и высадку засоренных амброзией семян с чистыми партиями.

Чтобы снять карантин в районе, амброзия не должна произрастать там в течение трех лет.

Напомним, что в донском регионе это уже четвертый карантин из-за сорняка. Ранее очаги карантинного растения обнаружили в Зерноградском и Красносулинском районах, а также в городе Волгодонске.
Фото: DonDay
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