В Ростовской области ввели новый карантин из-за зарослей амброзии

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Новый карантин из-за амброзии полыннолистной ввели в Ростовской области. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора 8 октября.Четыре очага карантинного растения обнаружили в Веселовском районе на территории более 312,8 гектара. В связи с этим в районе установили фитосанитарный режим на площади более 2,8 тысячи гектаров.Специалисты уже разработали программу по локализации и уничтожению очага.Стоит отметить, что на территории Веселовского района будут действовать различные ограничения. Вывоз и ввоз семян будет невозможен без карантинного сертификата. Также введен запрет на хранение и высадку засоренных амброзией семян с чистыми партиями.Чтобы снять карантин в районе, амброзия не должна произрастать там в течение трех лет.Напомним, что в донском регионе это уже четвертый карантин из-за сорняка. Ранее очаги карантинного растения обнаружили в Зерноградском и Красносулинском районах, а также в городе Волгодонске.