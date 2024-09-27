Из-за зарослей амброзии в Зерноградском районе Ростовской области ввели карантин

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В Ростовской области из-за зарослей амброзии ввели карантин в Зерноградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора Ростовской области 27 сентября.В Гуляй-Борисовском сельском поселении амброзия разрослась на площади 473,7 гектаров. В связи с этим был установлен фитосанитарный режим на территории 2018 гектаров. Для борьбы с сорняками разработана специальная программа по локализации и их уничтожению.Из-за карантина в Зерноградском районе появился запрет на ввоз и вывоз семян без специальных документов. Также запрещается хранить засоренные амброзией семена с чистыми партиями и высаживать их.