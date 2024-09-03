В Красносулинском районе ввели карантин из-за зарослей амброзии

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В Красносулинском районе Ростовской области ввели карантин из-за зарослей амброзии. Во Владимирском сельском поселении амброзия распространилась на территории 29 гектаров.В связи с этим в районе установили фитосанитарную карантинную зону. Специалисты осуществляют контроль за экспортом, импортом, транспортировкой семян, а также за хранением и высадкой зараженных амброзией семян с чистыми партиями.Собственники полей обязаны проводить химическую обработку, скашивать амброзию до того, как она зацветет, и перед уборкой сельскохозяйственных культур, а также правильно утилизировать её и регулярно исследовать буферную зону.Заросли амброзии можно часто наблюдать и в центре донской столицы. Например, кусты амброзии и заросли в человеческий рост можно увидеть на остановках, оживленных улицах и возле многоэтажных домов. Это доставляет массу неудобств жителям, так как амброзия может вызывать аллергические реакции, вплоть до опасных для жизни.