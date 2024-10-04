В Ростовской области ввели еще один карантин из-за амброзии

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Еще один карантин ввели в Ростовской области из-за зарослей амброзии. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Ростовской области 4 октября.Очаг карантинного растения обнаружили в Волгодонске. Там амброзия распространилась на территории 3,8 гектара. Из-за это в Волгодонске ввели фитосанитарный режим на площади 39,1 гектара. Для борьбы с сорняками разработана программа по их локализации и уничтожению.На территории, где обнаружили амброзию, действуют ограничения. Запрещен вывоз и ввоз семян без специального сертификата. Запрет введен и на хранение засоренных амброзией семян с чистыми партиями. Также запрещено высаживать их.Стоит отметить, что за не скошенный вовремя сорняк придется заплатить крупный штраф. Для граждан он составит до 3 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 8 тысяч до 30 тысяч рублей, а юридические лица заплатят от 25 тысяч до 70 тысяч рублей.Напомним, что это уже третий карантин в Ростовской области из-за амброзии. В сентябре карантин из-за сорняка ввели на территории Красносулинского и Зерноградского районов. Там установили фитосанитарный режим на площади около 700 и 500 гектаров.