В Ростовской области зарегистрировано 8 675 случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 141 жителя Дона.
По данным регионального Роспотребнадзора на 22 июня, в области - 8 675 заражённых коронавирусом.
Добавим, что с сегодняшнего дня в регионе снимается ряд ограничений. Как накануне сообщил глава региона Василий Голубев, текущая ситуация в области позволяет снять некоторые запреты. Так, с 22 июня частично возобновляют работу гостиницы, фитнес-клубы, продовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, учреждения дополнительного образования и другие объекты. В полном объёме возобновляется предоставление государственных услуг.
В то же время в Ростовской области сохраняется «масочный» режим. Ношение средств индивидуальной защиты является обязательным не только в магазинах, общественных местах, но и на улице.
В России, по данным на 22 июня, зарегистрировано 592 280 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 7 600 человек. За весь период скончались 8 206 пациентов.