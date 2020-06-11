На Дону в детсадах выявили 18 случаев заражения коронавирусом

С начала месяца в Ростовской области зарегистрировали порядка двух десятков случаев заражения коронавирусом в детских садах. Об этом во время заседания оперативного штаба 15 июня сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.Дежурные группы в дошкольных учреждениях начали работу 1 июня. За этот период зарегистрировали 19 заболевших в детсадах — 18 сотрудников и один ребёнок. Малыш заразился в кругу семьи. Все случаи выявлены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Каменске-Шахтинском. Всех инфицированных успели изолировать, в связи с чем удалось сдержать распространение COVID-19 внутри дежурных групп.Напомним, что сейчас работают не все детсады, а лишь небольшая часть. Отдать туда ребёнка семья может только в том случае, если оба родителя работают. Для этого им нужно принести соответствующий документ.