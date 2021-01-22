Почти треть новых случаев коронавируса выявили в Ростове-на-Дону

Почти треть новых случаев коронавируса выявили 24 января в Ростове-на-Дону, пишет правительство. В донской столице положительные тесты на COVID-19 получили 144 жителя.Лидируют среди городов и районов также Азовский район – 12 случаев, Батайск и Новошахтинск – по 11 случаев.По 10 новых больных – в Новочеркасске, Шахтах, Белокалитвинском и Миллеровском районах, по 9 – в Волгодонске, Красносулинском и Неклиновском районах, по 8 – в Таганроге и Сальском районе, 7 – в Каменске-Шахтинском.По 6 зараженных – в Аксайском, Верхнедонском и Пролетарском районах, по 5 – в Азове, Боковском, Волгодонском, Мясниковском, Егорлыкском, Кашарском, Семикаракорском и Цимлянском районах, по 4 – в Гуково, Веселовском, Зерноградском, Милютинском, Обливском и Чертковском районах, по 3 – в Багаевском, Заветинском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Тарасовском, Тацинском и Усть-Донецком районах, по 2 – в Донецке, Зимовниковском, Куйбышевском, Каменском, Морозовском, Орловском и Советском районах. И по одному инфицированному – в Дубовском, Кагальницком и Шолоховском районах.По всей Ростовской области 24 января зарегистрировано 388 случаев коронавируса. Большинству зараженных – от 18 до 65 лет.