Ростовских водителей предупредили о временных заторах на М-4 «Дон»

Фото: Госавтоинспекция РО

На трассе М-4 "Дон" в Красносулинском районе наблюдаются затруднения в передвижении, о чём предупреждает автомобилистов ростовская дорожная полиция.Согласно данным ГИБДД, в южном направлении отмечается снижение скорости движения на участке автомагистрали М-4 "Дон" с 988-го по 1 000-й км. Это связано с проведением ремонтных работ, включающих в себя ликвидацию выбоин и обновление асфальтового покрытия.Водителям рекомендуется учитывать текущую ситуацию на дороге и заблаговременно планировать маршруты. В качестве альтернативного объезда предлагается следующий вариант: 982-й км трассы М-4 "Дон" – транспортная развязка с возможностью съезда в город Красный Сулин.Также в северном направлении, на 1 023-м и 938-м километрах автодороги М-4 "Дон", возможны небольшие задержки в связи с мероприятиями по разгрузке и установке бетонных барьеров.Сотрудники дорожной инспекции контролируют и регулируют транспортный поток в зонах проведения дорожных работ.