Водителей Ростовской области 11 октября предупредили о пробках на трассе М-4 «Дон»
Водителей Ростовской области 11 октября предупредили о пробках на трассе М-4 «Дон». Движение затруднено в связи с проведением дорожных работ.
В Аксайском районе движение ограничат на участке с 1 057-го по 1 060-й километры дороги. Сроки завершения ремонтных работ не сообщаются.
В Госавтоинспекции Ростовской области рекомендуют водителям соблюдать дистанцию и боковой интервал во время движения. Автомобилистам стоит рассмотреть альтернативные маршруты.