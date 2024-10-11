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Водителей Ростовской области 11 октября предупредили о пробках на трассе М-4 «Дон»

Водителей Ростовской области 11 октября предупредили о пробках на трассе М-4 «Дон»
Водителей Ростовской области 11 октября предупредили о пробках на трассе М-4 «Дон». Движение затруднено в связи с проведением дорожных работ.

В Аксайском районе движение ограничат на участке с 1 057-го по 1 060-й километры дороги. Сроки завершения ремонтных работ не сообщаются.

В Госавтоинспекции Ростовской области рекомендуют водителям соблюдать дистанцию и боковой интервал во время движения. Автомобилистам стоит рассмотреть альтернативные маршруты.
Фото: Госавитоинспекция
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