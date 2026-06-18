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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись коммерческие объекты

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись коммерческие объекты
В Ростовской области в результате атаки беспилотников произошли пожары на коммерческих объектах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Возгорания зафиксировали ночью 18 июня во время отражения воздушной атаки. По данным главы региона, произошло два пожара. Сейчас на местах работают экстренные службы.

Также в результате атаки БПЛА был поврежден тепловоз.

Кроме того, в Гуково погиб один местный житель. Еще двое человек получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавшие находятся в больнице.
Фото: Дондей
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