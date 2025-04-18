Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку

В Ростовской области водитель иномарки сбил 16-летнюю девушку
В Ростовской области водитель автомобиля «Опель Зафира» сбил 16-летнюю девушку. Происшествие случилось 28 апреля в городе Гуково.

Около 16:00 несовершеннолетняя шла по улице Магистральной. В районе дома № 24 она решила перейти дорогу по «зебре». В этот момент по проезжей части двигался 40-летний водитель иномарки. Машина снесла юную горожанку.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.