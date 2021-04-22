В Ростовской области вновь подскочил показатель заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области снова вырос показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном правительстве. За прошедшие сутки он подскочил на четыре единицы - с 2 054 до 2 060.Коэффициент распространения инфекции остается неизменным уже несколько недель подряд. На 24 апреля он составил 0,99. Данный показатель влияет на снятие ограничительных мер. Если он продолжит снижаться, то власти могут рассмотреть очередные смягчения карантинных запретов.Напомним, в настоящее время до сих пор действуют ограничительные меры. Необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра и носить медицинские маски в общественном транспорте, на парковках, в лифтах и других местах массового использования. При проявлении каких-либо симптомов вируса незамедлительно обращайтесь к врачу.