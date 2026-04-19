В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту ЧП с тигром в цирке на Нагибина

В Ростове-на-Дону ведется расследование инцидента с участием тигра, произошедшего в передвижном цирке. Видеозапись произошедшего, опубликованная 19 апреля, вызвала широкий резонанс в социальных сетях.Инцидент произошел в шатре передвижного цирка, расположенного на проспекте Михаила Нагибина, в процессе одного из выступлений. Во время номера с тиграми, между ареной и зрительным залом была установлена защитная сетка. Внезапно она была повреждена, что вызвало испуг у животных. Полосатые хищники начали беспорядочно двигаться по арене. Один из тигров, охваченный паникой, выпрыгнул из манежа и оказался среди зрителей.Согласно информации, предоставленной следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области, никто из присутствовавших в цирке не получил травм. Убежавшего зверя удалось обезвредить и вернуть в клетку.В связи с этим происшествием сотрудники следственных органов и прокуратуры Ростовской области проводят тщательную проверку. В рамках нее будет дана правовая оценка выполнению норм безопасности при проведении циркового представления, а также действиям лиц, ответственных за организацию мероприятия.Прокуратура взяла на контроль ход и итоги процессуальной проверки, инициированной следственным органом по данному случаю.