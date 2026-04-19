Поездки на поезде в Ростовской области подорожали в марте

В марте текущего года в Ростовской области зафиксирован рост цен на услуги пассажирского транспорта. Наиболее ощутимо подорожали поездки на поездах.По данным регионального отделения Центробанка России, за последний месяц стоимость услуг пассажирского транспорта, включая железнодорожные перевозки, увеличилась на 4,22%. В годовом исчислении рост составил 9,84%.Основной причиной подорожания стало заблаговременное приобретение билетов пассажирами. В марте отмечался повышенный спрос на билеты с выездом в следующем месяце, в том числе и в преддверии майских праздников.