Ростовчан предупредили о штрафах за оставленные на лестничных площадках коляски

Жителей Ростова предупредили о штрафах за оставленные на лестничных площадках коляски и велосипеды. Как пояснила юрист из Ростовской области Анна Павлова в беседе с порталом DonDay, хранение велосипедов, детских колясок и других предметов на лестничных пролетах и в коридорах может повлечь за собой административную ответственность, вплоть до штрафов.

Проблема загромождения общедомового пространства, к которому относятся лестницы, коридоры и площадки, является достаточно распространенной. Согласно действующему законодательству, данное пространство является общедомовым, и его использование для личных нужд без письменного согласия всех собственников помещений незаконно.

- Ставить туда свои вещи — особенно захламлять территорию — нельзя, если, конечно, не получено письменное согласие других собственников, - подчеркнула Анна Павлова.

Загромождение лестничных площадок не только нарушает права и интересы соседей, но и создает серьезную угрозу пожарной безопасности. В случае возникновения конфликта с соседями, которые не желают добровольно устранять источник неудобств, юрист рекомендует обращаться в управляющую организацию (УК). Представители УК должны зафиксировать факт нарушения.

При необходимости, после обращения в УК, можно подать жалобу в МЧС, судебные органы или инспекцию, контролирующую соблюдение жилищного законодательства.

Анна Павлова также напомнила, что хранение у лестниц и на площадках предметов, изготовленных из горючих материалов, запрещено законом. В случае подтверждения факта нарушения физическим лицам грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 300 до 400 тысяч рублей. При возникновении чрезвычайной ситуации размеры штрафов могут быть увеличены.
Фото: ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России
