Пожилая женщина погибла при пожаре из-за газовой плиты в Новочеркасске

В Новочеркасске при пожаре погибла 98-летняя женщина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.Инцидент случился 18 апреля на улице Энергетической. По данным спасателей, площадь пожара составила всего 1,5 квадратного метра. Несмотря на небольшой размер очага, огонь был быстро ликвидирован силами восьми пожарных, прибывших на место происшествия на двух единицах спецтехники.Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили в квартире тело пожилой хозяйки без признаков жизни.Предварительная версия возгорания - неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты.