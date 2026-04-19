Массовые перебои с ТВ и радио ожидаются на Дону на новой рабочей неделе

Жителей Ростовской области на предстоящей рабочей неделе ожидают массовые отключения телевидения и радио. Как сообщили в филиале РТРС «Дон-Телеком», причиной станут плановые профилактические работы на оборудовании.Понедельник, 20 апреля: работы начнутся в час ночи и завершатся к 10:00. Перебои с сигналом затронут:• Ростов-на-Дону• Волгодонск• Морозовск• Каменск-Шахтинский• поселок Конезавод имени Буденного (Сальский район)Вторник, 21 апреля:• С 10:00 до 16:00 вещание приостановят в слободе Барило-Крепинской (Родионово-Несветайский район).• С 11:00 до 17:00 аналогичные работы пройдут в поселке Каштановском (Обливский район) и хуторе Савдя (Заветинский район).Среда, 22 апреля: с 11:00 до 17:00 трансляции не будет в:• селе Алексеево-Лозовском (Чертковский район);• станице Маркинской (Цимлянский район);• хуторе Талловерове (Кашарский район). Здесь запланировано отключение оборудования, принимающего сигнал со спутника.Четверг, 23 апреля:• с 10:00 до 16:00 — в слободе Родионово-Несветайской.• с 11:00 до 17:00 — в хуторе Свободном Тацинского района.Пятница, 24 апреля: с 11:00 до 17:00 профилактика пройдет в хуторе Сухой Лог Верхнедонского района.РТРС приносит извинения за временные неудобства и рекомендует следить за информацией о возобновлении вещания.