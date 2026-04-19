Массовые перебои с ТВ и радио ожидаются на Дону на новой рабочей неделе
Жителей Ростовской области на предстоящей рабочей неделе ожидают массовые отключения телевидения и радио. Как сообщили в филиале РТРС «Дон-Телеком», причиной станут плановые профилактические работы на оборудовании.
Понедельник, 20 апреля: работы начнутся в час ночи и завершатся к 10:00. Перебои с сигналом затронут:
• Ростов-на-Дону
• Волгодонск
• Морозовск
• Каменск-Шахтинский
• поселок Конезавод имени Буденного (Сальский район)
Вторник, 21 апреля:
• С 10:00 до 16:00 вещание приостановят в слободе Барило-Крепинской (Родионово-Несветайский район).
• С 11:00 до 17:00 аналогичные работы пройдут в поселке Каштановском (Обливский район) и хуторе Савдя (Заветинский район).
Среда, 22 апреля: с 11:00 до 17:00 трансляции не будет в:
• селе Алексеево-Лозовском (Чертковский район);
• станице Маркинской (Цимлянский район);
• хуторе Талловерове (Кашарский район). Здесь запланировано отключение оборудования, принимающего сигнал со спутника.
Четверг, 23 апреля:
• с 10:00 до 16:00 — в слободе Родионово-Несветайской.
• с 11:00 до 17:00 — в хуторе Свободном Тацинского района.
Пятница, 24 апреля: с 11:00 до 17:00 профилактика пройдет в хуторе Сухой Лог Верхнедонского района.
РТРС приносит извинения за временные неудобства и рекомендует следить за информацией о возобновлении вещания.