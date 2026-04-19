Пешеход погибла под колесами иномарки под Таганрогом

Под Таганрогом водитель иномарки насмерть сбил женщину-пешехода. Авария случилась глубокой ночью 19 апреля на автодороге «Р-280 Новороссия» (направление Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь).По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Киа Соул», двигаясь с превышением скорости, не заметил идущую по дороге женщину. Пешеход шла в темное время суток без световозвращающих элементов, что, в сочетании с низкой освещенностью, сделало ее практически невидимой для водителя. Он не смог вовремя среагировать и затормозить.В результате столкновения погибшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.