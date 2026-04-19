Легковой автомобиль полностью сгорел в Каменке в Ростове-на-Дону

Фото: соцсети

Легковушка сгорела дотла ранним утром 19 апреля в Каменке в Ростове. Как уточнили в ГУ МЧС России по Ростовской области, ЧП произошло на Вавилова, 1В.На кадрах очевидцев ЧП видно, что огонь моментально охватил всю машину. За считанные минуты автомобиль превратился в пылающий костер, а затем сгорел дотла.На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, охватившее шесть квадратных метров, примерно через 30 минут после вызова.В настоящее время причины возгорания устанавливаются. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.