Автомобилистов Ростовской области предупредили о непогоде на трассе М-4 «Дон»

Автомобилистов Ростовской области предупредили о возможном ухудшении погодных условий на трассе М-4 «Дон». Как сообщили в компании «Автодор», в течение суток 19 апреля на территории региона местами ожидаются дожди.

Осадки могут привести к снижению видимости на дорогах, что, в свою очередь, значительно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим, водителям настоятельно рекомендуется:

- Снизить скорость движения и соблюдать установленный скоростной режим.
- Увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.
- Воздержаться от дальних поездок, по возможности отложив их до улучшения погодных условий.

Соблюдение мер предосторожности поможет обеспечить безопасность на дороге в условиях непогоды.
Фото: Donday
