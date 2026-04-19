Автомобилистов Ростовской области предупредили о непогоде на трассе М-4 «Дон»
Автомобилистов Ростовской области предупредили о возможном ухудшении погодных условий на трассе М-4 «Дон». Как сообщили в компании «Автодор», в течение суток 19 апреля на территории региона местами ожидаются дожди.
Осадки могут привести к снижению видимости на дорогах, что, в свою очередь, значительно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
В связи с этим, водителям настоятельно рекомендуется:
- Снизить скорость движения и соблюдать установленный скоростной режим.
- Увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства.
- Воздержаться от дальних поездок, по возможности отложив их до улучшения погодных условий.
Соблюдение мер предосторожности поможет обеспечить безопасность на дороге в условиях непогоды.