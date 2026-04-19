Движение трамваев в районе ТАНТК им. Бериева восстановили после оцепления

Фото: ДонДей

В Таганроге сняты ограничения на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Эту информацию подтвердила глава администрации города Светлана Камбулова.- Оперативные действия у территории ТАНТК имени Бериева успешно завершены. Оцепление больше не действует, – прокомментировала глава города.Трамвайное сообщение в районе авиастроительного завода полностью восстановлено. Автобусное движение в указанной зоне пока остается приостановленным.Напомним, что в результате ночной атаки, произошедшей 19 апреля, в Таганроге пострадали три человека, однако их состояние не потребовало госпитализации. Также были зафиксированы повреждения более десяти автомобилей, производственных объектов, коммерческих предприятий и учебного заведения.