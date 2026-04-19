Ростовчанам рассказали о традициях и запретах Красной горки 19 апреля

Первое воскресенье после Пасхи, которое в этом году выпадает на 19 апреля, церковь называет Антипасхой. В народе этот день именуют Красной горкой.В Ростове-на-Дону, как и по всей стране, этот день традиционно наполнен радостью, свадебными торжествами и старинными обычаями, которые помогают жителям региона заглянуть в будущее и провести время с пользой.Красная горка, отмечающаяся в первое воскресенье после Пасхи, имеет глубокие корни в народной культуре. Изначально этот праздник символизировал приход весны, таяние снегов и пробуждение природы. С течением времени, с принятием христианства, он был интегрирован в церковный календарь, став днями, когда разрешены бракосочетания. По народным поверьям, семьи, созданные на Красную горку, обещают быть крепкими и счастливыми.Название Красная горка относится не только к самому дню, но и к весенним гуляньям, которые могли длиться до самого Егорьева дня, 6 мая. Особую роль в этих торжествах играла молодежь. Собираясь вместе с утра до заката, юноши и девушки водили хороводы, пели песни, катались на качелях. Уклонение от участия в общих гуляньях считалось дурной приметой: считалось, что неженатые парни не найдут себе хорошую невесту, а девушки могут выйти замуж за негодного жениха. Красная горка служила своеобразными "смотринами" для потенциальных женихов и невест, где оценивались их красота, смекалка и умение держаться в обществе.Тихая безветренная ночь предвещает хороший урожай яровых.• Гром означает богатый урожай.• Теплый вечер говорит о жарком и сухом лете.• Много звезд на небе – к обильному урожаю.• Снег – к заморозкам в мае.• Резкое похолодание – к ненастной неделе.• Пасмурный день – к дождям, сильному ветру и прохладному лету.• Венчаться и жениться: это первый разрешенный день для свадеб после Пасхи.• Веселиться и гулять: праздник призван дарить радость и позитивные эмоции.• Быть в кругу семьи: проводить время с близкими и оказывать им поддержку.• Гадать на удачу: традиционный обряд – катание крашеных яиц. Удачно укатившееся и неразбитое яйцо предвещает счастливый год.• Грустить, ссориться и плакать: уныние в этот день считается дурной приметой.• Заниматься тяжелым трудом: работу по дому и в огороде лучше отложить.• Отказывать гостям: не следует прогонять тех, кто зашел в дом.• Выбрасывать остатки еды: лучше отдать их нуждающимся, животным или птицам.Хотя в народной традиции принято поминать предков на Красную горку, церковь рекомендует делать это в специально отведенный для этого день – Радоницу (в 2026 году – 21 апреля). Посещение кладбища 19 апреля возможно, но должно быть спокойным, с молитвой и без шумных застолий.